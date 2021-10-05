Постановления о подтопке социально значимых объектов, а также жилого фонда, подписаны уже в 25 муниципальных районах и в пяти городских округах, включая Волгоград и Волжский. В регионе отапливаются 1170 учреждений сферы образования, культуры, здравоохранения, соцобслуживания и др.

Как сообщает региональная администрация, в соответствии с поступившими заявками руководителей учреждений тепло подаётся в 409 школ, 449 детских садов, 184 больницы и поликлиники, 128 муниципальных объектов (ДК, библиотеки и т.д.).

Кроме того, постановления о начале отопительного периода подписаны в 18 муниципальных образованиях. В жилой фонд ресурс начали подавать в Быковском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачёвском, Камышинском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Новониколаевском, Палласовском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах, городских округах-городах Михайловка и Урюпинск. Отапливаются порядка 900 МКД с центральным отоплением.