Борьба с игровой зависимостью в России выходит на новый уровень. В ближайшем будущем грядут изменения в законодательстве, а также рассматривается возможность внедрения эффективных мировых практик.

Уход гемблинга и беттинга в цифровое пространство приобрел глобальные масштабы. Следом за ним в геометрической прогрессии возрастает и зависимость от азартных развлечений.

На сегодняшний день со стороны игровых заведений ведется разъяснительная работа. На официальных сайтах наземных и онлайн-казино, в том числе казино Джокер, обзор которого представлен на портале «РК», прописываются правила ведения ответственной игры. Также каждое из игорных заведений предоставляет пользователям возможность заблокировать свой аккаунт на определенное время в целях самоограничения или даже удалить профиль.

Ранее Минфин РФ инициировал изменения в законодательстве, которые касаются вопросов самоограничений игроков. Чиновники предлагают увеличить сроки ограничительных мер, ввести лимиты на величину ставок, повысить минимальный возраст игроков до 21 года. Также рассматривается возможность добавления лотереи в перечень доступных для самоограничения направлений.

В то же время эксперты считают, что для эффективной борьбы с таким явлением необходимо внедрить практику целевых отчислений от прибыли игорных заведений на профилактическую работу и лечение. Подобный механизм существует в букмекерстве в виде целевых отчислений на спорт от доходов операторов беттинга.

О том, что от подобной инициативы государство только выиграет свидетельствует позитивный мировой опыт. В результате внедрения такой практики сокращается количество негативных социальных явлений и преступности, что способствует экономическому росту.