В регионе продолжается эко-марафон «Переработка», проходящий под девизом «Сдай макулатуру — спаси дерево». Участниками акции уже стали сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, участники принесли из дома газеты, глянцевые журналы, тетради, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности, а также офисную бумагу. В итоге набралось 810 кг, что почти в два с половиной раза больше нормы — по условиям акции необходимо было собрать не менее 300 кг макулатуры. Сегодня же компания-переработчик самостоятельно вывезла почти тонну вторичного сырья на свою производственную площадку для сортировки и переработки. В качестве приза комитету вручен саженец катальпы, а структурные подразделения, собравшие наибольшее количество бумаги, получили сладкие подарки.

Напомним, осенний этап акции продлен до 10 ноября, поэтому любые предприятия, организации, учреждения и граждане еще успеют внести свой вклад в дело сохранения природных ресурсов и получить призы и вознаграждения. Об условиях участия в экомарафоне можно узнать на сайте или по телефону +7 (988) 037-88-91.

Добавим, что по итогам весенней акции в Волгоградской области в этом году собрано более 60 тонн макулатуры.