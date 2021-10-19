В рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» в регионе планируют высадить около 50 тысяч молодых деревьев. Сеянцы сосны, акации, дуба, вяза, березы и ясеня высадят на общей площади 19 га.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, первые 5 тысяч саженцев акации появились на территории лесного фонда в Иловлинском районе и в Волгограде, возле поселка Гумра. А самые масштабные мероприятия запланированы в Котовском, Новоаннинском, Ольховском и Волгоградском лесничествах.

Кроме высадки деревьев, в рамках акции «Сохраним лес» в регионе планируется провести мероприятия по сбору семян, очистке лесных территорий от мусора, конкурсы для детей, уроки природолюбия.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». Ее цель — восстановление лесов после пожаров, снижение негативных последствий климатических изменений, увеличение площади лесов и зеленых зон на территории муниципальных образований. Стать участником и поддержать экологическую инициативу можно в любом регионе России. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес».