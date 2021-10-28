Волгоградская областная детская библиотека запустила онлайн-проект для детей. На сайте библиотеки начала работу межрегиональная творческая онлайн-лаборатория «Вокруг света с книгой: приключенческая литература в детском и подростковом чтении».

Как сообщает областной комитет культуры, участники творческой лаборатории – специалисты библиотек, обслуживающих детей, педагоги, психологи, представители книготорговых организаций более 20 субъектов Российской Федерации. Широкой аудитории представлены видеовыступления о том, как появилась и развивалась детская приключенческая литература, чем жанр приключений отличается от других направлений литературы и какие изменения произошли внутри жанра за последнее столетие. Теоретическая часть профессионального мероприятия подкреплена мастер-классами по работе с приключенческой книгой и увлечению детей ее чтением.

Отметим, площадки творческих лабораторий, семинаров, конференций, школ мастерства Волгоградской областной детской библиотеки традиционно востребованы у специалистов библиотек РФ для обмена опытом работы. На этот раз тема книжных приключений заинтересовала библиотекарей Российской государственной детской библиотеки (г. Москва), и коллеги с удовольствием поделились информацией о роли приключенческой литературы в становлении личности ребенка.