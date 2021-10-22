На острове Голодный продолжится строительство сооружений биологической очистки. На второй этап строительства деньги выделят из федерального бюджета.

Как сообщает РИАЦ, правительство РФ направит Волгоградской области более 189,5 млн рублей для строительства второй очереди. Работы начнут с опережением срока – в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года. Строительство ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».

Первый этап планируется завершить уже в этом году. Возможность в этом же году начать возведение второго этапа важного для Волгоградской области объекта появилась благодаря экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных торгов на выполнение другого проекта, который реализуется по госпрограмме.

Пуск новых очистных сооружений на острове Голодный должен втрое снизить объем неочищенных стоков, которые сбрасываются в Волгу. Основу нового блока биологической очистки составляют специальные бассейны – аэротенки с вторичными отстойниками, здание дисковых фильтров, илоуплотнители и воздуходувная станция. Современная инфраструктура в сочетании с действующими на острове очистными сооружениями позволит создать единую систему очистки – более эффективную и экологичную.