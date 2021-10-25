Владельцы кошек очень основательно подходят к подбору корма для своих любимцев. Редко кто сейчас самостоятельно в домашних условиях готовит специальные смеси или блюда, где были бы в балансе все нужные для жизни и развития животного вещества. Чаще всего люди доверяют промышленным производителям кормов для питомцев, тем более что выбор сейчас широкий и всегда есть возможность проверить качество и выбрать продукцию, в которой используются безопасные и полезные ингредиенты.

Вообще, все корма для котов разделяют на две большие группы – сухие и влажные. К первым относятся прессованные гранулы, ко вторым — паучи для кошек и консервы. Для примера можно привести влажные корма Cat Chow, в ассортименте производителя есть паучи с кусочками различных видов мяса и овощами (кабачками, фасолью, баклажанами). Животные с удовольствием едят такие готовые корма, так как их вкус и консистенция полностью удовлетворяют их потребности.

Вообще пауч – слово английского происхождения, которое обозначает небольшой мешок. Изначально так называли пластиковые пакеты, в которых герметично хранилась пища. Позже слово пауч получило более узкое использование – этим термином стали обозначать разновидность влажного корма для животных с небольшими кусочками мяса и овощей. На данный момент паучи представляют собой смеси, по составу близкие к сухим видам кормов, но с увеличенным содержанием воды. По внешнему виду, консистенции, аромату они напоминают натуральную пищу, характерную для рациона котов. Однако для продления срока хранения производители добавляют в них безопасные консерванты, а также усилители вкуса, которые помогают владельцам животных накормить даже привередливых капризуль.

Чтобы разнообразить рацион маленьких ценителей вкусностей и приблизить по консистенции корм к натуральным смесям, производители выпускают паучи в двух текстурах:

паштеты – однородные массы с тщательно взбитыми ингредиентами. Чаще всего такие виды корма покупают для приболевших питомцев, испытывающих трудности в поглощении пищи, а также для старичков и подросших котят, которых переводят на взрослое питание;

рагу – в них встречаются прессованные кусочки в ароматной жидкости. Их с удовольствием едят и взрослые здоровые коты, и котята.

Примечательно, что производители позаботились не только о непосредственных поглотителях кормов, но и об их хозяевах – для удобства паучи продаются в небольших пакетиках, предназначенных для одного кормления. То есть, можно купить целую коробку расфасованных кормов и перед каждым кормлением открывать один пакетик – в тарелку попадет как раз столько корма, сколько необходимо одному животному.