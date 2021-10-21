Ежегодно с наступлением отопительного сезона в диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» поступают телефонные звонки от волгоградцев, которые спрашивают, почему в их квартирах холодные батареи, и что в этом случае делать.

«Концессии теплоснабжения» поставляют тепло до ввода в дом, далее, по внутридомовым сетям оно распределяется по квартирам, но это зона ответственности управляющей компании. Поэтому если тепло не дошло до какой-то одной квартиры или в одной комнате тепло, а в другой холодно — нужно обращаться к своей управляющей компании. Даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку внутридомовых сетей. Нередко УК по какой-то причине «забывают» открыть внутридомовые задвижки или спустить воздух из внутридомовой системы, как результат – подающееся в здание тепло не может зайти внутрь дома.

За первые две недели отопительного сезона, в 95% случаев именно недобросовестность управляющих организаций привела к отсутствию отопления в квартирах горожан. В случае, если эксплуатирующая организация игнорирует просьбы жителей МКД, достаточно обратиться в районную администрацию, которая окажет содействие в вопросе поступления теплового ресурса в квартиры. В каждом районе функционирует диспетчерская служба, куда горожане могут обращаться с претензиями на некачественное теплоснабжение квартир. Диспетчерские службы работают круглосуточно, также жители могут обратиться в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию. По каждому обращению проводится проверка работы обслуживающей организации.

Телефоны информационно-диспетчерских служб МБУ «ЖКХ районов Волгограда»:

Красноармейский район – телефон 67-70-67

Кировский район – телефон 45-29-83

Советский район — телефон 41-69-51

Ворошиловский, Дзержинский районы – телефон 33-63-92, 33-63-84

Центральный район – телефон 23-13-15

Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82

Тракторозаводский район – телефон 70-10-26

Инспекция государственного жилищного надзора

Телефон 35-21-50, 35-21-45