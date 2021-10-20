Представители БК Рin-Up.ru отрицают свою причастность к компании Рin-Up.bet. Базу данных клиентов последней продают на «черном рынке».

БК Рin-Up.ru выражает обеспокоенность произошедшим и заверяет, что не имеет отношения к компании Рin-Up.bet. Руководитель службы информационной безопасности букмекера отмечает, что самое неприятное в сложившейся ситуации — схожие названия компаний.

«Мы не имеем никакого отношения к международному бренду. Более того, мы являемся лицензированным букмекером. Как и другие легальные беттинговые компании, мы работаем через ЕЦУПС, что обеспечивает безопасность хранения данных всех наших клиентов», — сообщил сотрудник Pin-Up.ru.

На официальном сайте букмекер предоставляет только услуги беттинга. Что касается компании Рin-Up.bet, то на ее портале кроме беттинг услуг продвигается и гемблинг. Игровые автоматы в Пин Ап представлены в широком ассортименте, а обзор сайта, рейтинг казино и отзывы пользователей опубликованы на информационном ресурсе «Рейтинг Казино».

Напомним, на днях в даркнете выставили на продажу базу данных онлайн-казино Pin-Up.bеt. В базе почти 10 млн учетных записей клиентов с их персональными данными, актуальными на конец 2020 года. При этом пострадали пользователи различных стран. Наибольшее количество зарегистрированных аккаунтов жителей России — 7,8 млн. Также жертвами стали 1,3 млн пользователей из Великобритании, 600 тыс. — из Турции, а также из США, Бразилии, Германии и Азербайджана.

Продавец хочет выручить $10 тыс., оплату принимает в криптовалюте.

Для предотвращения возможных последствий пользователям рекомендуется сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию.