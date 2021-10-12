Билайн и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации.

«Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования. Следовательно — упростить работу врачей и многократно увеличить шансы пациентов на успешное лечение, а иногда — в прямом смысле, на спасение жизни. Сотрудничество с Сеченовским Университетом — новое направление для Билайн, но оно уже дает результаты. Эксперты «Сеченовки» — одни из лучших в мире, и мы рады, что можем вместе с ними разрабатывать и применять высокотехнологичные решения, которые имеют очень конкретные и насущные сценарии применения и спасают жизни», — рассказал Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса.

Ранее Билайн и Сеченовский Университет начали сотрудничество в области развития информационных технологий для задач медицины. Стороны обмениваются научно-технической информацией и информационными технологиями и реализуют проекты по разработке и совместному продвижению продуктов, технологий и решений в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем и систем управления.