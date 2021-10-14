билайн обновил свой бренд

билайн представил обновленный бренд, логотип и слоган. Это должно проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании.

билайн верит, что сегодня потребителю важно, чтобы бренд его понимал, разделял проблемы и предлагал решения, которые ему нужны. Поэтому в центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане— «На твоей стороне». Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас оператор только в начале процесса изменений.

В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова.

билайн стремится быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание. Так компания делает акцент на простоте и диджитальности. Логотип вместе с компанией приобретает динамичность, не теряя узнаваемости.

В центре новой рекламной платформы компании — обычный человек, со своим характером, со своими особенностями и потребностями. Героями кампаний билайн будут обычные люди со всеми их особыми чертами характера, привычками, желаниями и потребностями.

Юлия Галина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна:

«Мы рассчитываем на то, что, увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого своего характера, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности. Мы поддерживаем каждого нашего клиента, вне зависимости от того, насколько мы с ним согласны. Каждый сотрудник компании в своей каждодневной работе делает все, чтобы понять каждого клиента и найти решение, которое нужно именно ему».

Разработкой обновленного бренда занималось Агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. Разработкой рекламных кампаний занималось агентство Leo Burnett Moscow.

Что билайн делает, чтобы быть на твоей стороне, можно увидеть в этом фильме по ссылке https://youtu.be/cG—IlFziAlE