Волгоградцев приглашают на мастер-класс «Что такое голос человека и можно ли без него обойтись?», который будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодежи. Мастер-класс проведет оперная певица и педагог по вокалу Тамара Зубарева.

Как сообщают организаторы, Тамара Васильевна является автором ряда научных публикаций и выступлений в рамках научно-практических семинаров по фониатрии и реабилитации голоса в Волгограде, Астрахани и других городах России, ведущая многочисленных мастер-классов, посвященных голосу и слуху.

На мастер-классе речь пойдет о том, что такое человеческий голос и слух, как они работают, как связаны между собой. Участники мастер-класса узнают, как правильно дышать во время выступлений, при чтении вслух, пении, познакомятся с примерами практических упражнений для развития слуха и голоса, получат советы, как сохранить эти уникальные инструменты надолго.

Мастер-класс пройдет 16 октября в 12:00 в рамках инклюзивной арт-лаборатории «Четыре ветра», которая начала работать в Волгоградской областной библиотеке для молодежи в 2021 году.

Посещение мероприятия возможно только при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.