На данный момент победитель открытого конкурса ООО «ГеоТехПроект» разработает проектную документацию по ликвидации «белого моря» в Кировском районе Волгограда. В 2022 году подрядчик должен направит её на государственную экологическую экспертизу.

Как сообщает областная администрация, при определении победителя учитывалось наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и предложенная цена. По этим показателям первая компания набрала 40 баллов, вторая — ноль по причине отсутствия опыта в данной сфере и предложенной более высокой цены контракта.

Напомним, мероприятие по ликвидации химически опасного объекта в Кировском районе Волгограда будет реализовано в один этап в течение 2023-2024 годов в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Добавим, шламонакопитель «Белое море» был образован в середине прошлого века. Опасный объект растянулся на 1,4 км в длину и до 200 м в ширину. Общая площадь — порядка 25 га. Объём накопившегося шлама — свыше 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания шлама достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м.