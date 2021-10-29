Абоненты стали активно «возвращаться» в билайн, их стало больше на 500 тысяч по итогам 3-го квартала. Наибольший рост был среди пользователей 4G сетей, обеспечивающих мобильный интернет. Их количество с июля по сентябрь 2021 года выросло на 1,2 млн (учитываются как новые абоненты, так и существующие клиенты билайна, которые стали пользоваться четвертым поколением связи). В результате база пользователей сетей 4G достигла 25,4 млн абонентов. По сравнению с III кварталом 2020 года прирост составил 16,9 %. За это же время количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 %.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) по сравнению с результатами прошлого года у билайна вырос на 3,1 % — до 361 рубля. Выходит, что в среднем ежемесячное использование скоростного мобильного интернета и голосовой передачи данных высокого качества для более, чем 50 млн россиян (а именно столько абонентов у билайна в сумме) стоит, как пара чашек кофе.

В Волгоградской области Билайн реализует масштабный проект по развитию сети. За 2021 год более чем в 1,5 раза увеличилась сеть 4G. билайн проводит модернизацию сети для увеличения пропускной способности сети 4G и скорости мобильного интернета, строит новые базовые станции. С начала года скорость мобильного интернета выросла почти на 75%.