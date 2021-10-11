Билайн и управляющая компания «Альфа-Капитал» объявили о старте нового совместного партнерского проекта, в рамках которого клиентам Билайн, совершившим свои первые инвестиции в «Альфа-Капитал», предложат специальные условия.

Новый клиент получит в подарок 500 рублей за свою первую инвестицию, также в течение первых 30 дней на инвестированные клиентом средства будет начисляться кешбэк, сумма которого может составлять до 50 000 рублей.

«Долгое время управление инвестициями могло рассматриваться как прерогатива хорошо обученных людей, либо тех, у кого были средства, чтобы платить профессионалам в области формирования инвестиционного портфеля. Наша цель — предоставить многим клиентам удобные инструменты на основе современных технологий, которые есть у инновационного мобильного оператора, для реализации их идей и амбиций. Нам важно помогать нашим клиентам растить свое благополучие, поэтому мы решили придать импульс взаимодействию с одним из крупнейших игроков на рынке управления активами — компанией «Альфа-Капитал», — сказал Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн

Для участия в проекте клиентам Билайн необходимо инвестировать на странице предложения.

«Опыт нашей работы с компанией Билайн показывает высокий потенциал синергии бизнеса. Масштабы аудитории одного из крупнейших телеком-операторов и технологические возможности позволяют адресно предлагать клиентам подходящие для них инвестиционные продукты от одного из лидеров рынка доверительного управления. Новая акция познакомит широкую аудиторию с перспективными готовыми решениями на рынке ценных бумаг, которые предлагает наша компания. Более 250 тысяч человек уже инвестируют в продукты «Альфа-Капитала» с помощью цифровых сервисов, и мы уверены, что запуск новой совместной акции с «Билайном» внесет значимый вклад в популяризацию инвестиций с управляющей компанией», — прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Сроки проведения акции «Подарок за инвестиции для абонентов «Билайна» — с 15 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г., «Кешбэк за инвестиции — 3» — с 16 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г.