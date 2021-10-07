В течение месяца на городских территориях будут проходить субботники. Уборка и благоустройства городских пространств будет проводиться в рамках месячника по благоустройству во всех районах областного центра. Общегородской день чистоты состоится в субботу 30 октября – к нему смогут присоединиться все желающие.

По данным городской администрации, основные работы в парках, скверах, пешеходных зонах города проведут муниципальные специализированные учреждения. За порядок во дворах многоквартирных домов отвечают управляющие организации. Активное участие в уборке города примут сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты в части наведении порядка на закрепленных площадках.

В рамках месячника среди территорий, на которых проведут дополнительные субботники: зеленая зона сквера «70 лет Победы» и парк Памяти о воинах-интернационалистах в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах соответственно, в Кировском районе сотрудники ДК «Патриот» произведут уборку мусора на общественной зоне, прилегающей к Дворцу культуры им. Кирова, в Ворошиловском районе наведут порядок в скверах Александры Пахмутовой и Саши Филиппова, в центре города — на зеленой зоне вдоль «ул. 7-ой Гвардейской» и в Комсомольском саду, на бульварных зонах в Красноармейском, Дзержинском и Советском районах.

Особое внимание этой осенью планируется уделить озеленению города. В течение месяца коммунальным службам предстоит высадить более 700 деревьев и свыше 6500 кустарников. Также будет произведен ремонт старых скамеек и урн и установка новой парковой мебели. Продолжится работа по ликвидации несанкционированных свалок — в течение месяца службы вывезут свыше 800 тонн отходов. Мероприятия будут организованы с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Плановые работы пройдут в комплексе с масштабными мероприятиями по благоустройству общественных территорий – в текущем году муниципалитет обновляет девять парков, скверов и улиц в разных районах.