Во второй раз в Волгограде проведут проверку автоматизированной системы информирования и оповещения населения. Сигнал тревоги прозвучит 27 октября 2021 года.

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, с 10:00 до 11:00 планируется задействовать средства оповещения для передачи информации и сигналов до органов управления территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения Волгоградской области.

В ходе проверки включатся сирены, и будут переданы учебные сигналы «Внимание всем!», «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги».

Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области напоминает жителям региона, что мероприятие проводится в учебных целях.