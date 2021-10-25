В регионе с понедельника (25 октября) вступили в силу новые ограничения для непривитых граждан, согласно внесенным изменениям в Постановление № 179.

С этого дня общепит будет работать только для граждан с документом о вакцинации или с отрицательным тестом на COVID-19, исключения составят несовершеннолетние и те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Также будет ограничен доступ к WI-FI — мера призвана сократить длительность нахождения людей, прежде всего молодежи, в этих местах.

С этого же дня невакцинированные не смогут посещать бани и сауны, а также ездить на автобусах по межгороду. Мера не распространяется на несовершеннолетних пассажиров. Отправится в командировку тоже можно только вакцинированным или переболевшим не более полу года назад.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в местах с массовым скоплением людей, в том числе на всех видах транспорта, в торговых объектах, в местах проведения культурных и зрелищных мероприятий, обязаны не допускать нахождения граждан без масок или респираторов.

Также работодателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительные оплачиваемые дни отдыха, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.