В регионе продолжаются работы по заготовке кормов. На данный момент животноводы уже заготовили порядка миллиона тонн сена, соломы, сочных кормов и зернофуража. Естественные и сеяные травы в волгоградском регионе убраны первым покосом на площади более 518 тыс. га. Заготовка продолжится вплоть до ноября.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, с учетом переходящего остатка в настоящее время в регионе имеется порядка миллиона тонн кормов, что в целом составляет 87% от потребности. При этом обеспеченность грубыми и сочными кормами уже достигла 108%.

Сегодня волгоградские аграрии задействуют в работе 66 кормоуборочных комбайнов, 1286 тракторных косилок, более 1,7 тыс. пресс-подборщиков и другого механизированного оборудования.

Кормопроизводство является основой для развития животноводства, без него невозможно увеличивать поголовье и товарные объемы, поэтому вопросы качественного проведения таких работ всегда остаются в центре внимания органов управления АПК региона. Для выращивания кормовых культур в нашем засушливом климате большое значение играет мелиорация — ежегодно в Волгоградской области орошаемый клин увеличивают на 7-8 тыс. га.