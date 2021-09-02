Желающие все ещё могут подать заявку на участие в конкурсе экологических фотографий и творческих работ «Краснокнижная флора и фауна в объективе». Принять участие в конкурсе могут все желающие любого возраста и профессий.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурс организован по инициативе Экологического совета при Волгоградской областной Думе и при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Его цель — привлечь внимание общественности к проблеме охраны исчезающих и редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской области.

По мнению организаторов творческое мероприятие поможет начинающим фотографам самореализоваться, а профессионалам – продемонстрировать свое мастерство. Работы необходимо направить до 15 октября на электронный адрес [email protected]

С 25 до 29 октября будут опубликованы итоги конкурса и направлены дипломы победителям. Лучшие конкурсные работы планируется представить на выставке в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М.Горького. Всем, кто заинтересуется условиями конкурса, сообщаем, что положение о конкурсе размещено на сайте облкомприроды.