В ближайшие выходные в природном парке «Цимлянские пески» состоится традиционный чемпионат по сбору грибов «Грибной охотник». Организатором мероприятия выступает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и природный парк «Цимлянские пески».

Как сообщает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, благодаря сложившимся погодным условиям и выпавшим осадкам в этом году чемпионат обещает стать одним из самых результативных за всю десятилетнюю историю проведения.

По сложившейся традиции соревнования пройдут в 4 номинацияях:

— «Командное первенство» — среди команд, состоящих из 4-х человек;

— «Личное первенство» — среди грибников-одиночников;

— «Гриб-великан» — победителем в этой номинации станет грибник, нашедший самый большой гриб;

— «За улучшение экологии лесного массива» — победа в этой номинации достанется тому, кто в ходе первенства соберет наибольшее количество мусора.

Победителей в каждой номинации ждут грамоты и призы. А всех без исключения гостей организаторы обещают угостить ароматной цимлянской ухой.

Сбор и регистрация участников чемпионата — с 9:00 до 10:00 по адресу: Чернышковский район, х.Тормосин, ул. Октябрьская, 26. На сбор грибов будет отведено три часа. Собранные несъедобные или червивые грибы к учету членами жюри приниматься не будут.

Отметим, грибные туры, организуемые парком «Цимлянские пески», пользуются большой популярностью у волгоградских туристов. Этому способствует огромное разнообразие встречающихся на территории парка грибов — здесь растут подберезовики, подосиновики, вешенки, тополевая рядовка и даже белые грибы, а также умиротворяющая красота величественного леса, нетронутого деятельностью человека.