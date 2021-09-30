«Концессии теплоснабжения» приступили к завершающему этапу обновления теплотрассы в Центральном районе — бригадам предстоит заменить заключительный фрагмент сети диаметром 300 мм по ул. Краснознаменской. В общей сложности компания заменила уже порядка 270 метров трубопровода. На период проведения работ на ул. Краснознаменской временно изменяется схема движения транспорта в границах улиц Мира и Глубокоовражной.

Проводимые мероприятия не отразятся на сроках запуска отопительного сезона — все потребители будут получать тепло в полном объеме по временной схеме. Замена теплосети повысит надёжность теплоснабжения и обеспечит стабильную подачу ресурса во время осенне-зимнего периода не только в многоквартирных домах, но и на близлежащих социальных объектах.

Поскольку для производства работ будет задействована крупногабаритная спецтехника, с 10:00 01 октября до 12:00 05 октября движение транспорта на указанном участке будет временно приостановлено. При этом троллейбусы маршрута №12 будут работать в изменённых границах — от мкр. Спартановка до ост. «Памятник Североморцам». Трамвайные маршруты продолжат работу без изменений.

Для информирования горожан установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездки в границах Центрального района Волгограда. Объезд участка проведения работ возможен по ул. Мира, Володарского, Глубокоовражной, пр. им. Ленина.

Разрешение на производство работ на этом участке было выдано при условии, что подрядная организация после окончания восстановит дорожное полотно. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия (плиточного или асфальтобетонного) применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.