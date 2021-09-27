В понедельник вечером Волгоградский планетарий проведет в честь своего Дня рождения концертную программу «Даря сердца и звезды».

Как сообщает пресс-служба планетария, 27 сентября в 17:00 сцена объединит молодых музыкантов и танцевальные коллективы, которые представят свои творческие номера под звездным небом, вояж по страницам истории Волгоградского планетария, чествование ветеранов Звездного дома.

В завершении концерта, в качестве подарка, Волгоградский планетарий в 18:00 представит премьерный показ новой полнокупольной программы «Путешествие по Солнечной системе».

Зрители не просто получат информацию о планетах Солнечной системы, но и станут участниками потрясающего путешествия. Перед ними откроются великолепные пейзажи планет и их спутников.

Оказавшись над поверхностью раскаленного Солнца, можно почувствовать его жар, насладиться зрелищем причудливых ландшафтов планет земной группы и ощутить леденящий холод далеких газовых гигантов.

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