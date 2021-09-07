В ближайшую субботу в Волгоградском планетарии ждут людей старшего поколения, для них сотрудники планетария подготовили уникальную прогулку по Звездному дому. Мероприятие будет проходить в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота».

Как сообщают в пресс-службе планетария, во время программы гости познакомятся с историей планетария, раскроют секреты строительства и отделки фасада здания, а также увидят объекты и статуи, находящиеся как на прилегающей территории, так и на астрономической площадке — территории, доступной только в рамках посещения данной экскурсии. Большой двухметровый глобус, один из крупнейших в мире, солнечные часы и гелиоустановки — все это предстанет взору в экскурсионной программе 11 сентября в 11:00.

Пройдя в фойе первого этажа, украшенного 12-ю колоннами из искусственного розового мрамора, Вас познакомят с экспонатами, загадочной историей исчезновения мозаичного портрета И.В. Сталина и его возрождения в 90-х годах, картинами А.К. Соколова, которые отличает подробная пропись деталей конструкции космических кораблей, пейзажей, космических явлений.

На втором этаже Звездного дома экскурсовод продемонстрирует опыт с маятником Фуко, доказывающим вращение Земли вокруг своей оси, необычные «камни» — осколки метеоритов «Царев» и «Сихотэ-Алинский», обратную невидимую для человеческого глаза сторону Луны на глобусе в человеческий рост, созвездия, до которых можно коснуться рукой. Внутреннее убранство помещения окунет гостей в разноцветье стеклянных витражей, а воздушный потолок в стиле сталинский ампир подарит ощущение легкости.

Посещение бесплатное, но необходима предварительная запись, количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефону 24-18-80