Жителей и гостей города приглашают в Волгоградский планетарий, который в сентябре отмечает 67 лет. С момента основания вся деятельность организации направлена на активную популяризацию науки астрономия.

По данным пресс-службы планетария, на сегодняшний день Звездный дом помогает погрузиться в мир космоса и найти ответы на самые непростые вопросы с помощью научно-познавательных лекций, сопровождающихся увлекательным рассказом лектора; совершить удивительное путешествие сквозь пространство и время, стать частью фильма, почувствовать его атмосферу и в прямом смысле рассмотреть со всех сторон, благодаря полнокупольному кино.

Специалисты помогают слушателям открывать тайны звезд и планет, приобщить к духу науки и языку природы, в увлекательной и доступной форме рассказать о законах природы и их проявлениях на звездном небе на наблюдениях в обсерватории Волгоградского планетария.

27 сентября волгоградцев приглашают на праздничное мероприятие. В 12:00 в мультимедийной интерактивной программе «В гостях у Планетоши» ребята отправятся в увлекательное путешествие к сокровищам Вселенной, разгадают загадки Солнца и раскроют тайну жизни на Земле. Самые любознательные и активные получат подарки от планетария и компании «Молочный Торговый Дом».

В 16:00 перенесемся в прошлое на 67 лет назад. Эксклюзивная подборка редчайших исторических снимков и документов, скрытых от человеческих глаз и любезно предоставленная Государственным архивом Волгоградской области не оставит Вас равнодушными. Данные материалы покажут вам Звездный дом таким, каким вы его никогда не видели!

В 17:00 Концертная программа «Даря сердца и звезды».

В этот день сцена объединит в себе вояж по страницам истории Волгоградского планетария, чествование ветеранов Звездного дома, молодых музыкантов и танцевальные коллективы, которые представят свои творческие номера под звездным небом.

И в завершении праздничных мероприятий, в 18:00 состоится премьерный показ новой полнокупольной программы «Путешествие по Солнечной системе».

Зрители не просто получат информацию о планетах Солнечной системы, но и станут участниками потрясающего путешествия. Перед ними откроются великолепные пейзажи планет и их спутников.

Справки по телефону 8 (8442)24-18-80