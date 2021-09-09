Волгоградцев приглашают на бесплатный прием онколога, отоларинголога и стоматолога, который будет проходить 22 сентября.

Как сообщает РИАЦ, прием будет вестись на базе двух крупнейших городских поликлиник Волгограда — в ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» Дзержинского района и ГУЗ «Клиническая поликлиника № 1» Тракторозаводского района, где с декабря прошлого года работают центры амбулаторной онкологической помощи. На прием приглашаются люди, у кого есть жалобы на боли в полости рта, кожи головы и шеи, глотки, а также все, кто хочет просто получить оценку состояния этой области.

Во время приема специалисты оценят состояние слизистой оболочки полости рта с помощью специального прибора, который при освещении полости рта выбранным диапазоном длин световой волны, окрашивает участки измененной слизистой в розовый или красно-коричневый цвет. Это поможет врачу обратить внимание на эти участки и не пропустить заболевание на самой ранней стадии. Пациенты, требующие дальнейшего обследования в условиях поликлиники, центра амбулаторной онкологической помощи, Волгоградского областного клинического онкологического диспансера — сразу же получат направление на уточняющую диагностику.

Приемы пройдут с 09:00 до 13:00 в ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» Дзержинского района и ГУЗ «Клиническая поликлиника № 1» Тракторозаводского района. Предварительная запись не ведется, пациенты будут приниматься в порядке живой очереди.