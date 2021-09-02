К началу нового учебного года Горьковка подготовила для школьников и студентов разнообразную программу познавательных мероприятий. В сентябре посетителей ждут новые познавательные лекции, экскурсии, выставки, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

По данным комитета культуры Волгоградской области, до 30 сентября 2021 года в библиотеке будет проходить цикл экскурсий для учащихся и студентов «Открой «Горьковку» для себя!». Все желающие смогут посетить экскурсии и узнать что-то новое о работе современной библиотеки, обо всех инновационных способах получения информации и работе отделов, принципах обслуживания, возможностях и интересных мероприятиях для новых и постоянных читателей.

Кроме того посетители смогут ознакомиться с выставками графики, фотографий, документов и декоративных работ, а также принять участие в мероприятиях библиотеки. Так, 5 сентября пройдет краеведческая викторина «Родной Волгоград: известный и неизвестный». Все вопросы викторины касаются истории Царицына-Сталинграда-Волгограда.

12 сентября состоится День информации «Самостоятельное изучение языков. Формула успеха». Мероприятие будет интересно тем, кто интересуется изучением иностранных языков. На встрече будет представлен «золотой фонд» отдела литературы на иностранных языках и новинки – пособия для самостоятельного изучения языков, интернет-ресурсы, эффективные методики. Также выступят читатели и расскажут истории о своём опыте в изучении иностранных языков.

С 14 по 19 сентября все смогут познакомиться с проектом «Сарепта и «Горьковка» в гостях друг у друга». В течение пяти дней в этих учреждениях будут работать интерактивные площадки, на которых посетителям представят выставки, экскурсии, лекции, викторины, раскрывающие исторические вехи и этапы развития двух значимых учреждений культуры Волгоградского региона. Этот совместный проект объединит Волгоградскую ОУНБ им. М. Горького и музей-заповедник «Старая Сарепта» в новом формате творческих встреч.

16 сентября пройдёт час правовой информации «Осторожно, опасность! Экстремизм в молодёжной среде». На мероприятии будет подробно рассказано об опасности и правовых последствиях экстремистской деятельности, об источниках вовлечения молодёжи в экстремистские организации. Час информации пройдет с участием специалиста Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Волгоградской области.

С 21 по 27 сентября будет проводиться образовательно-просветительский марафон «ЭКОбум в Горьковке». В рамках всемирной акции «Очистим планету от мусора» в библиотеке будет представлена книжная выставка «Современное состояние окружающей среды в регионе и здоровье населения», видеопрезентация «История мусора», фотоакция «Сигнал SOS», выставка поделок «Превращение мусора в произведения искусства» и многое другое.

23 сентября можно будет посетить литературно-музыкальный вечер «Сплету себе венок». Перед слушателями выступит волгоградская поэтесса и прозаик Юлия Артюхович (Верба) – доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России, лауреат международных поэтических конкурсов и фестивалей. Встреча станет не только своеобразным подведением итогов художественного творчества Вербы за прошедшие годы, но и откроет для аудитории новую книгу прозы «Двойной абсурд». Читатели услышат отрывки из прозы и стихотворений Вербы, песни на её слова, выступления членов Союза писателей России, других литературных объединений и творческих союзов. На книжной выставке «Сплету себе венок» будут представлены книги Юлии Артюхович из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

26 сентября библиотека целиком превратится в площадку для школьного альтернативного фестиваля японской культуры «Японский ШкАФ», посвященного японскому языку и культуре. Это одновременно познавательное и развлекательное событие, организованное в формате японских школьных фестивалей со множеством комнат, каждая из которых скрывает в себе определенное тематическое развлечение. Фестиваль будет интересен всем интересующимся восточной культурой, ведь позволит с головой погрузиться в японский колорит.

В течение всего сентября у читателей библиотеки будет возможность поучаствовать в конкурсе книжных обложек «Нескучная классика», который проходит в рамках литературно-художественного проекта «Слова и краски», а также посетить книжную выставку «Учебные пособия XIX — нач. XX в. » На данной выставке будут представлены учебники и учебные издания XVIII–XX веков по грамматике, арифметике, физике, геометрии, истории, географии, ботанике, химии, зоологии и многие другие.

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефонам: 8(8442) 33-11-50, 8-961-074-39-69.