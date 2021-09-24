В субботу жителей города ждут в парке «Комсомольский сад», где духовой оркестр МУК «Волгоградконцерт» исполнит концертную программу «В сердце города». Танцевальный вечер, в котором могут принять участие все желающие, состоится 25 сентября начало в 17:00.

По данным городской администрации, духовой оркестр исполнит попурри на темы из известных кинофильмов и шлягеры 60-х, 70-х и 80-х годов. Волгоградцы смогут потанцевать под такие композиции, как: «В городском саду», «Танго-Хабанера», «Рио-Рита», «Замечательный сосед», «Сегодня праздник у девчат» и другие. Концертная программа на свежем воздухе продлится 1 час. Мероприятие приурочено к празднованию 432-й годовщины со дня основания Волгограда – аналогичный музыкальный вечер уже прошел в Комсомольском саду 11 сентября.

На очереди у «Волгоградконцерта» открытие нового сезона, в рамках которого творческие коллективы муниципального учреждения подготовили для горожан разнообразную программу. Так, 5 октября в 19.00 волгоградцев приглашают на сольный концерт Натальи Долгалевой «Пою тебя, Россия» в сопровождении ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», 12 октября в 19.00 состоится концертная программа «Лучшее! Для вас» муниципального оркестра «Комбо-джаз-бенд», посвященная открытию 30-го джазового сезона. Оба концерта пройдут на площадке Волгоградского музыкального театра. 14 октября в 18.30 в музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоится концерт ансамбля старинной музыки «Конкордия». Музыкальная программа, получившая название «Вечерний звон» вошла в цикл «Царицын сквозь века».

Все мероприятия проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, направленными на защиту от распространения коронавирусной инфекции – посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.