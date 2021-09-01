В Волгограде продолжается сбор пластиковых крышек, который проводится в рамках масштабного всероссийского проекта «Добрые крышечки». Прием пластиковых крышек ведется возле ТРЦ «Акварель».

Как сообщает пресс-служба торгового центра, пункт приема расположен на парковке К (рядом с кольцом ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ). Крышки принимают с 8:00 и до 23:00.

Стоит отметить, что «Акварель» стала первым торговым центром в городе, который предложил волгоградцам подобный сервис. Воспользоваться им может любой желающий совершенно бесплатно: просто сдайте пластиковые крышки в зелёный контейнер на парковке «Акварели», и их передадут в пункт приёма «Добрые крышечки».

«Добрые крышечки» — проект по сбору и переработке крышек, вырученные средства с которого направляют на помощь детям с особенностями развития. За 4,5 года существования проекта на средства от сбора крышек удалось помочь 50 детям.