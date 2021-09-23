29-30 сентября в Волгограде будут проходить творческие мастерские «Новое передвижничество» ведущих деятелей культуры. Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и комитета культуры Волгоградской области.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, «Новое передвижничество» – уникальная художественно-просветительская программа, комплексно реализующая идею художественного просветительства на территории России. Магистральной линией деятельности «Нового передвижничества» стала работа по поддержке художественного образования в регионах, повышению профессионального уровня учащихся творческих средних специальных и высших учебных заведений, а также системная работа по эстетическому воспитанию и расширению эрудиции детской и молодёжной аудитории в целом.

В рамках мероприятия доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель кафедры струнных, духовых и ударных инструментов Ольга Ивушейкова проведет в Волгоградском государственном институте искусств и культуры мастер-классы и дискуссию. А в театре «Царицынская опера» мастер-классы и дискуссия состоится при участии доцента Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподавателя кафедры скрипки под руководством профессора В. М. Иванова, заведующей отделением оркестровых струнных инструментов Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анны Соколовой. Завершатся мероприятия концертом классической музыки, в котором примут участие совместно Ольга Ивушейкова и Анна Соколова.