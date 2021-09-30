В ближайшее воскресенье на площадке музея «Россия – моя история» состоится лекция «Священный кот: от Древнего Египта до наших дней», которую проведут сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодежи.

Как сообщают организаторы, на лекции слушатели узнают, почему кот стал священным животным и заслужил свое право быть другом и помощником на протяжении всей истории человечества. За что обожествляли кошек и в чем это проявлялось? Как менялось отношение к этому животному у разных культур? Что общего между котом Баюном и великим котом Ра?

На лекции также будет рассмотрено место кошки в культуре и мифологии.

Лекция состоится 3 октября в 15:30. Приглашаются все желающие.