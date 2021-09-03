Жителей Волгограда приглашают к участию в Международном конкурсе фотографий, который будет проходить в рамках российско-британского проекта «Цифровая скатерть «Волгоград – Ковентри» — 80 лет взаимной поддержки».

По данным комитета культуры Волгоградской области, принять участие в конкурсе может любой фотограф, и профессиональный, и любитель, проживающий в Волгограде или в Ковентри, может стать частью уникальной команды и сделать свой собственный вклад в развитие общественной дипломатии. Фотопроизведения в стиле городского пейзажа и стрит, представляемые на конкурс, должны демонстрировать новый, современный взгляд на свой город.

В жюри конкурса вошли профессиональные фотографы, фотохудожники, общественники, представители властей Волгограда. Возглавила жюри известный искусствовед, член Союза художников ВФ, директор Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова Варвара Озерина.

Реализацию своего проекта АНО «Лидеры перемен» начала 1 июля 2021 года с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В основе – уникальный исторический факт начала побратимских связей между Сталинградом и Ковентри: в 1943 году женщины г. Ковентри, почти полностью разрушенного в результате немецких бомбардировок (1940- 1942 гг.) прислали жителям Сталинграда скатерть, на которой были вышиты 830 имен женщин и слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», и 4516 фунтов стерлингов на покупку рентгеновского оборудования для ускорения лечения раненных бойцов Советской армии. 10 июня1944 г. газета «Ковентри Телеграм» опубликовала новость об установлении «уз дружбы» между двумя городами. Со временем, в Волгограде появилась улица Ковентри, а в центре Ковентри площадь Волгограда. С тех пор, власти и жители Волгограда и Ковентри поддерживают теплые дружественные отношения, независимо от политических изменений на мировой арене. В 2021 году наши города празднуют 80-летие первых контактов: обмен антифашистскими приветствиями, которые произошли в 1941 году.

Подведение итогов фотоконкурса будет происходить онлайн на международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» 30 октября 2021 года.

Работы победителей фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте проекта, а также напечатаны на полотне – историческом артефакте – «Цифровой скатерти», которая будет представлена в Волгограде и Ковентри и останется на память нашим потомкам в музеях породненных городов.

Среди партнеров международного фотоконкурса – администрации Волгоградской области и Волгограда, Городской совет Ковентри (Великобритания), федеральное агентство «Россотрудничество», Координационный совет соотечественников в Великобритании, музей-заповедник «Сталинградская Битва», Волгоградская областная научная библиотека имени Максима Горького.

Подробнее – в Положении о конкурсе по ссылке.