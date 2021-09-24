Жителей региона приглашают принять участие третьем международном фотоконкурсе «FOTORUAT», организатором которого выступает общественная организация «Общество дружбы с Австрией». Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — жители российских и австрийских городов.

По данный комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, одна из номинаций конкурса — «Мысли экологично. Действуй осознанно» — посвящена теме экологии и осознанного образа жизни. Для участия в ней принимаются фотографии, посвященные заботе об окружающей среде. Фотолюбителям предлагается через визуальные образы рассказать о своих полезных привычках и ежедневных, пусть и небольших, но конкретных шагах в направлении к ответственному потреблению. Главный приз в этой номинации – 50 тысяч рублей. Работы на конкурс принимаются до 15 ноября

С порядком проведения и условиями участия в конкурсе можно познакомиться на сайте по ссылке.