В рамках всероссийской акции «Культурная суббота», которая будет проходить 11 сентября, волгоградцы смогут бесплатно посетить волгоградские учреждения культуры. Для гостей подготовили разнообразную программу мероприятий.

В Волгоградском областном краеведческом музее будет проходить музейный фестиваль «Из Царицына с любовью». С 10:00 до 18:00 в музей ждет на интерактивные экскурсии и программы, квесты, пешеходные экскурсии, где посетители музея смогут узнать не только историю Царицына, но и познакомиться с традициями и бытом донских казаков. Также в этот день в музее состоится концерт Ансамбля российского казачества «Хуторские вечёрки», в котором будет отражена история нашего народа, патриотизм, мужество, героизм, многогранность казачьей души. Начало в 17:00.

В Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова посетителей ждут бесплатные экскурсии: обзорная экскурсия в 11:00 и экскурсия по выставке «Русский храм» в 13:00.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» во дворе дома Гольдбаха пройдёт концерт «Проводы лета», начало в 11:00. В течение всего дня посетители смогут бесплатно посетить персональную выставку картин художника Валерия Конькова и «Музей российской горчицы» – единственный в России горчичный музей.

Волгоградская областная детская художественная галерея приглашает на выставку-ярмарку предметов детского декоративно-прикладного творчества «Краски осени», а также на экскурсию по выставке детских рисунков «Волгоград. Город, в котором тепло» в 11:00, лекцию по истории искусств «Навеяно осенью. Пейзаж в живописи русских художников» в 11:40 и мастер-класс в технике туши и акварели для детей и подростков «Букет осени» в 12:00.

В театре «Царицынская опера» состоится концерт «Музыкальное приключение», начало в 17:00; Волгоградский театр юного зрителя представит новую театральную программу «Творцы и таланты», начало в 11:00; артисты Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра исполнят концертную программу «Музыка казачьей души», начало в 11:00. Артисты НЭТа 11 сентября ровно в 11:00, находясь на театральной сцене, выйдут в прямой эфир в социальной сети «Одноклассники», чтобы прочитать стихотворения известных поэтов на языках народов России. Ссылка на трансляцию: https://ok.ru/live/2525176208958

Краеведческая викторина «Родной Волгоград: известный и неизвестный» будет проходить в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького начиная с 11-00. Здесь же состоятся открытие выставки «Страницы семейных альбомов» и всемирная образовательная акция «Татарча диктант» (Татарский диктант) в 11:00.

На южный склон поймы реки Царица, где в 11:00 начнётся городской квест «Версты улиц взмахами шагов», приглашает Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Кроме того сотрудники библиотеки подготовили виртуальное путешествие «Где живёт культура?».

Праздник детских читательских удовольствий «С книгой мир добрей и ярче» подготовила Волгоградская областная детская библиотека. Здесь же 11 сентября состоится встреча самодеятельных поэтов «Поэтическая суббота».

Стихотворения Александра Пушкина онлайн прочитают дети в соцсетях Волгоградской детской областной филармонии. Также в социальных сетях учреждения можно будет увидеть спектакль «Повелитель трав».

В Александровском сквере Волгограда в 10:00 начнётся открытый «Пленэр молодых», организованный Волгоградским государственным институтом искусств и культуры.

Кроме того экскурсионные программы предложат в Волгоградском планетарии, Центр документации новейшей истории Волгоградской области проведёт интернет-трансляцию фильма «Взгляд сквозь время. Царицын – Сталинград – Волгоград глазами очевидцев», а на сцене Волгоградского областного центра народного творчества будет исполнена праздничная концертная программа «Город моей судьбы», начало в 17:00.