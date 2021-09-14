«Концессии водоснабжения» принимают активное участие в развитии детского спорта в нашем городе и формировании необходимой для этого комфортной инфраструктуры. Так, Водоканал завершает работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к новому физкультурно-оздоровительному комплексу на ул. Им. Расула Гамзатова.

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В рамках данного строительства бригады «Концессий водоснабжения» проложили новые водопроводные сети протяженностью 260 м диаметром 225 мм, а также сети канализации протяженностью 50 м диметром 110 мм. Теперь новый спортивный центр будет стабильно снабжаться ресурсом, что обеспечит комфортное прибывание там спортсменов.

Напомним, новый ФОК на улице Расула Гамзатова возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он рассчитан на единовременное пребывание 200 человек. В здании будет организован универсальный игровой зал, где смогут проводить занятия по бадминтону, баскетболу, волейболу и теннису. Спортивный комплекс планируют достроить в текущем году.