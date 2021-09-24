В Волгограде состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка местных товаропроизводителей «Дары земли волгоградской». Ярмарка будет работать 25 сентября с 7:00 до 17:00 в Дзержинском районе Волгограда на площади у гипермаркета «Ашан».

Как сообщает областная администрация, ярмарка объединит более 20 волгоградских производителей, в их числе перерабатывающие предприятия, фермеры, сельхозкооперативы.

Жители и гости региона смогут приобрести широкий ассортимент высококачественных товаров — колбасы и мясные деликатесы, бакалею, молочную продукцию, сыры, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, бахчевые культуры, мед.