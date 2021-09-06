На Приволжской детской железной дороге в Волгограде все ещё есть места для желающий учиться. Прием детей будет осуществляться до конца октября.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, набор детей ведется для занятий по профориентационной программе «Юный железнодорожник». На бесплатное обучение приглашаются учащиеся 5-11 классов.

Программа курса состоит из двух блоков: теоретического (с октября по май) и практического (с мая по октябрь).

В ходе занятий учащимся 5-11 классов будут преподавать основы профессий машиниста локомотива, проводника, специалиста путевого хозяйства и осмотрщика вагонов. Полученные знания юные железнодорожники закрепят на практике, которая пройдёт на полигоне Приволжской детской железной дороги в пойме реки Царица.

Более подробную информацию о приеме на Приволжскую детскую железную дорогу можно узнать по телефонам: 8(8442) 90-42-85, 8-937-631-95-94 и 8-937-631-95-60 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).