В выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» открылась Всероссийская специализированная выставка «Турист. Охотник. Рыболов», которая проводится при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. На выставке будет представлена как экспозицию продукции отечественных и зарубежных производителей, так и деловую программу.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на выставке представлена экипировка, снаряжение, аксессуары, техника, средства навигации, оборудование для подводной охоты и многое другое. В деловой программе – семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации. Также для посетителей организованы акции и конкурсы с интересными призами.

Выставка будет работать по адресу: проспект им. В.И.Ленина, 65А до 26 сентября.