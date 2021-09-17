В скором времени здание ТЮЗ (театра юного зрителя) начнут ремонтировать. Подрядчика для проведения капитального ремонта уже определили. Планируется, что весь комплекс работ по обновлению учреждения культуры завершат в сентябре 2022 года.

Как сообщает областная администрация, ремонт будет вестись в несколько этапов. В рамках первого этапа запланированы работы по ремонту кровли, фасадов основного и вспомогательного корпусов, монтаж элементов архитектурного освещения, установка новой системы вентиляции и кондиционирования, реставрация входных групп и витражей, восстановление отделки цоколя из черного полированного гранита. Отметим, в ходе ремонта также обновят декоративные мозаичные панно на главном входе в театр. Кроме того, планируется обустроить тротуары на прилегающей территории со стороны улиц Иркутской и Козловской, а также заменить покрытие перед входной группой и во внутренним дворике.

Театр юного зрителя пользуется популярностью у жителей и гостей региона: ежегодно коллектив ТЮЗа дает более 240 спектаклей, зрителями которых становятся порядка 78 тысяч зрителей. При этом здание не видело капитального ремонта более полувека. Решение о модернизации объекта было принято губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым исходя из обращений жителей региона. Действующий этап ремонта проводится в рамках реализации нацпроекта «Культура».