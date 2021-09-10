Жителей и гостей города приглашают на открытие выставки под открытым небом у воссозданного собора Александра Невского, посвященной истории храма. Здесь же пройдет торжественная церемония специального гашения почтового блока, посвященного 800-летию со дня рождения князя, государственного деятеля, полководца Александра Невского. Торжественное мероприятие состоится 12 сентября в 10:00.

Как сообщает областная администрация, в день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Александровском саду откроется выставка «Собор Александра Невского в истории и архитектуре Царицына − Сталинграда – Волгограда». Жители и гости города смогут увидеть уникальные старинные фотографии, ознакомиться с историей закладки и строительства храма Александра Невского в Царицыне, а также воссоздания собора в современном Волгограде.

Проект реализован совместно комитетом по развитию туризма Волгоградской области, региональным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия, Волгоградским областным научно-производственным центром по охране памятников истории и культуры, Волгоградским областным краеведческим музеем и музеем архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда ВолгГТУ.

Кроме того, в этот день в обращение выйдет почтовый блок, посвященный 800-летию со дня рождения князя, государственного деятеля, полководца Александра Невского. На нем изображена картина Павла Корина «Александр Невский» (1942 год, из коллекции Третьяковской галереи), Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге и военные атрибуты. Волгоград станет одним из 14 городов России, где состоится специальное гашение юбилейного почтового блока. Также изданы конверты «первого дня» с художественной обложкой, внутри — почтовый блок и виньетка. Памятная продукция выпущено тиражом 40 тысяч экземпляров, из них в отделения почтовой связи Волгоградской области поступило 2500 почтовых блоков, посвященных Александру Невскому. Для акции в Волгограде изготовлен специальный штемпель — погасить им юбилейный конверт смогут все желающие в почтовом отделении на улице Мира, 9.