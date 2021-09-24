К сведению участникам дорожного движения, в ночь с 27 на 28 сентября в Светлоярском районе закроют железнодорожный переезд.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в связи с ремонтными работами с 23:00 27 сентября до 2:00 28 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 30 км перегона Горнополянский – Канальная (пересечение с объездной автодорогой 18 К-1).

Объезд возможен по федеральной трассе Р-22 через поселки Малые Чапурники, Большие Чапурники, Солянка и Червленое.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.