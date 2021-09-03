В музее-заповеднике «Старая Сарепта» возобновляет свою работу проект «Музейный лекторий». Цикл лекций «Рассказы о Сарепте и не только о ней…» стартует 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, лекции будут интересны и тем, кто уже бывал на экскурсиях в музее-заповеднике «Старая Сарепта», и тем, кто только планирует их посетить. Лекторы — специалисты в области истории, искусства, культуры, городской среды и музейного дела.

5 сентября в 15:00 пройдет лекция «Депортация немцев Красноармейска в 1941 году» в административном здании музея-заповедника. Лектор – А.Е. Парфенов, начальник научно-издательского отдела музея-заповедника «Старая Сарепта».

Возраст: 12+.

Запись по телефону: 67-33-02, 8-927-511-67-49.