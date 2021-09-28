В октябре регион будет принимать участников 4 этапа Чемпионата россии по ралли-рейдам. Приём заявок от экипажей уже стартовал и продлится до 14 октября. Итак, 4 этап Чемпионата России по ралли-рейдам для Т2, Т3, R и Абсолютного зачёта, а также 3 этап ЧР для грузового зачёта Т4 ждёт команды и спортсменов будет проходить с 20 по 24 октября 2021 года.

По данным организаторов, приём заявок стартовал 20 сентября 2021 года, одновременно с этим включился и запрет на разведку местности для участников соревнований. Участникам гонки запрещено ознакомление с местностью, согласно регламенту гонки, в Калачевском, Ольховском, Фроловском, Иловлинском, Дубовском и Городищенском районах Волгоградской области.

Регламент, а также бланки заявок и акта технической инспекции можно скачать на сайте гонки по ссылке https://bajastalingrad.ru/uchastnikam/dokumenty/

Список участников будет опубликован вечером 18 октября, а сама гонка начнётся 21 октября согласно расписанию.

Также организаторы напоминают, что оргкомитет гонки набирает команду волонтёров. Все подробности по этому поводу можно уточнить по телефону: 8-906-168-38-36 (Максим).