На оперативном совещании, которое провел губернатор региона, рассматривали вопросы о наращивание темпов прививочной кампании; усиление мощностей колл-центров; формирование предложений по возможному переводу образовательных учреждений Волгоградской области на дистанционный режим работы, исходя из реально складывающейся санэпидобстановки в конкретных муниципальных образованиях.

Глава региона отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, контролируемая, но продолжает оставаться сложной: количество ежедневно выявляемых заболевших сохраняется на достаточно высоком уровне, при этом отмечается рост числа тяжелых случаев течения болезни.

Возвращение жителей Волгоградской области домой после летних отпусков; массовый выход людей на работу после летнего отдыха; начало очных занятий в школах, техникумах, колледжах и вузах — все это привело к увеличению социальных контактов.

В целях дальнейшей защиты жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа глава региона поставил ряд задач:

— сохранять готовность к работе в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период и принять соответствующие меры;

— до 1 октября текущего года ввести в работу новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ; при необходимости быть в готовности развернуть дополнительные объемы инфекционного коечного фонда;

— обеспечить контроль за разделением потоков, заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом;

— в ходе работы по комплексному амбулаторному сопровождению в полном объеме обеспечивать людей, заболевших коронавирусной инфекцией, диагностическими исследованиями и необходимыми лекарственными препаратами. Усилить состав и продлить время работы колл-центров, которые задействованы в амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией;

— продолжить плановую работу по формированию устойчивого коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции через вакцинацию жителей Волгоградской области. Особое внимание обратить на вакцинацию специалистов, занятых в сфере услуг и в работе с жителями;

— главам муниципальных образований, поселений, руководителям медучреждений усилить адресную разъяснительную работу с непривитыми от коронавирусной инфекции жителями Волгоградской области в возрасте «65+» — таких порядка 300 тысяч человек — и страдающими хроническими заболеваниями;

— всем заместителям губернатора по курируемым отраслям деятельности провести рабочие встречи с отраслевыми советами, с руководителями трудовых коллективов с целью выработки дополнительных механизмов активизации вакцинации сотрудников;

— увеличить темпы вакцинации жителей Волгоградской области от гриппа с соблюдением нормативных сроков при последовательной вакцинации от гриппа и от коронавирусной инфекции;

— областному комитету образования совместно с областным комитетом здравоохранения до конца недели представить предложения по возможному переводу образовательных учреждений Волгоградской области на дистанционный режим работы, исходя из реально складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципальных образованиях.