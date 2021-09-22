Волгоградцы смогут услышать произведения известных композиторов — Чайковского, Брамса, Рахманинова, Шора, Таривердиева и других авторов, которые прозвучат на сцене Волгоградской филармонии и в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в рамках международного фестиваля «День музыки». Концерты с участием звёзд российской и мировой сцен, а также волгоградских мастеров искусства пройдут с 26 сентября по 8 октября.

Как сообщает областная администрация, фестиваль посвящён одному из самых знаменательных событий в жизни мирового музыкального сообщества — Международному Дню музыки. Проект откроется 26 сентября концертом Волгоградского академического симфонического оркестра. В областной филармонии прозвучат концерт №2 для фортепиано с оркестром Брамса и симфония №2 Рахманинова. Солирует лауреат международных конкурсов пианист Арсений Тарасевич-Николаев из Москвы.

1 октября в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» камерный ансамбль Волгоградского академического симфонического оркестра исполнит концерт «Шедевры музыки барокко», посвященный одной из уникальных эпох в истории европейской культуры. В исполнении ведущих солистов оркестра 2 октября прозвучат произведения для скрипки, виолончели, арфы, флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано. В программе — сочинения разных времен отечественных и зарубежных авторов, классиков и современников.

В программе концерта, который состоится 3 октября в Волгоградской филармонии, произведения Прокофьева, Чайковского и Шора. Солистами станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов скрипач Павел Милюков и виолончелист Борис Андрианов.

Завершится фестиваль 8 октября органным концертом к 90-летию Микаэла Таривердиева — перед слушателями выступит один из самых востребованных современных органистов Даниэль Зарецкий.

Отметим, в Волгограде фестиваль «День музыки» проходит второй раз. Впервые идея была реализована в 2019 году — проект Волгоградской филармонии был поддержан музыкантами и творческими коллективами из разных городов и стран. Культурное событие пройдёт при поддержке программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», культурного фонда «Музыка во имя будущего» и Международного культурного фонда.