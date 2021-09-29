В начале октября в регионе состоится киноакция «Киновстречи на Волге» с участием актера театра и кино Александра Носика, известного по фильмам: «Месть», «Стрелок 21», «Спецназ», «Каспий -24», «Пасечник», «Окна на бульвар», «Горячая точка» и др.

Как сообщает пресс-служба «Волгоградского областного центра народного творчества», творческие встречи с актером будут проходить 1 и 2 октября. 1 октября мероприятие пройдет в районном Доме культуры г. Палласовка и районном Доме культуры с. Старая Полтавка, реконструированном и модернизированном в 2019 году в рамках реализации регионального Проекта Губернатора Волгоградской области А.И.Бочарова по обновлению муниципальных Домов культуры.

2 октября встреча с актером состоится в Волгоградском областном центре народного творчества (г. Волгоград) для педагогов образовательных учреждений, посвященных празднованию Дня учителя.

Во время проведения октябрьских творческих встреч актер порадует жителей муниципальных образований Волгоградской области ярким эмоциональным исполнением музыкальных произведений, стихов и прозы, расскажет об актерском становлении, работе над кинопроектами, партнерах по сценической площадке, поделится творческими планами, ответит на вопросы любителей кино.

Мероприятие организовано Волгоградским областным центром народного творчества при поддержке комитета культуры Волгоградской области.

Контактное лицо: Коробова Светлана Анатольевна – начальник отдела киномероприятий и репертуарного планирования ГБУК «ВОЦНТ», тел.: 8 (8442) 39-10-09.