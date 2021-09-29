В начале октября в регионе традиционно пройдут мероприятия, посвященные памяти Василия Шукшина, блистательного советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя, чьё сердце остановилось в Волгоградской области. Мероприятия пройдут в Волгограде и станице Клетской Волгоградской области со 2 по 3 октября.

Как сообщает областной комитет культуры, 2 октября в станице Клетской на Шукшинском утёсе состоится поминальная лития, а в центре досуга и народного творчества «Карагод» пройдёт творческий вечер с Александром Цурканом, на котором актёр исполнит песни, прочитает стихи и рассказы из произведений Шукшина.

3 октября Дни памяти Шукшина продолжится в Комплексе культуры и отдыха Советского района Волгограда, где Александр Цуркан встретится с жителями Волгограда. Своим выступлением и актёрским мастерством актер напомнит волгоградцам о жизненном пути и творчестве Василия Шукшина.

Организаторами мероприятия являются администрация Клетского муниципального района и Волгоградский областной центр народного творчества при поддержке комитета культуры Волгоградской области. Справки по телефону 8(8442)39-10-09.