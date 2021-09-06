В регионе 4 сентября стартовал сезон охоты на пернатых. На водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь можно будет охотиться до 5 декабря включительно.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в сутки одному охотнику разрешено добыть не более пяти гусей, десяти уток, семи лысух, пяти куропаток. Что касается фазанов, то охота на них откроется только с 1 октября.

Соблюдение правил охоты будут контролировать инспекторы подведомственного Облкомприроды учреждения «Волгоградоблохота». В охотхозяйствах региона рейды проводятся в усиленном режиме. За нарушение правил охоты предусмотрено административное наказание в виде штрафа или лишения права охоты, а в особых случаях — уголовная ответственность. Кроме того, за превышение норм добычи с охотника будет взыскан ущерб, причиненный объектам животного мира.

Охотникам также необходимо помнить, что в связи с угрозой пожаров до 20 сентября на территории Волгоградской области введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Перечень таких территорий опубликован на сайте Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.