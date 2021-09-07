Работа по восстановлению защитных лесополос в регионе будет активизирована. На территории нашего региона находятся пять из восьми подобных объектов, которые создавали по сталинскому плану в середине прошлого столетия.

Как сообщает областная администрация, вопросы о восстановлении и развитии лесного хозяйства, обеспечении посадочным материалом и техникой, а также создания государственных лесозащитных полос были подняты губернатором региона. Напомним, впервые с инициативой возродить сталинский план по формированию специальных зеленых зон губернатор Андрей Бочаров выступил на совещании с главой Рослесхоза Иваном Советниковым, председателем комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым — предложение было поддержано.

Глава региона напомнил, что создание защитных насаждений позволяет бороться с ветрами и пыльными бурями, задерживать влагу в почве, предотвращать разрушение плодородного слоя, укреплять берега — это может стать важным элементом комплексной работы, которая уже начата по сохранению Волги, Дона и рек Донского бассейна.

В настоящий момент на территории Волгоградской области находятся пять государственных защитных лесных полос. Их общая площадь составляет 21,2 тысячи га, что гораздо меньше, чем планировалось создать изначально. Но даже благодаря частичной реализации сталинского плана удалось смягчить климат, сделать условия для проживания и ведения сельского хозяйства более комфортными.

«Защита окружающей среды, защита человека — это все очень важно. Мы понимаем, что для этого потребуется время, инфраструктура, силы и средства — необходимо создание отдельной государственной программы, — глава региона особенно подчеркнул, что разрабатывать ее необходимо исключительно во взаимодействии с учеными, академиками РАН и с опорой на научную базу, сформированную за последнее столетие. — Очень хотелось бы, чтобы предложения, формируемые Волгоградской областью, были реализованы и на территории других регионов страны».