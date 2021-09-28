В регионе начали подтапливать социально-значимые объекты. Решения о старте отопительного сезона были приняты в городских округах-городах Михайловка, Урюпинск, а также в Даниловском, Еланском, Иловлинском, Жирновском, Николаевском, Новониколаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском, Чернышковском районах.

Как сообщает областная администрация, тепло подано в сто соцобъектов: школ, детских садов, больниц, ДК и т.д. Кроме того, начали теплеть батареи в жилом фонде: ресурс поступает в первые 20 домов. В Волгограде началась подтопка пока лишь в лечебных заведениях. В частности, тепло подаётся в детскую клиническую больницу № 8, Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, Волгоградскую областную детскую клиническую больницу и другие учреждения.

Напомним, в Волгоградской области завершилась подготовка всех энергосистем к работе в осенне-зимний период. Задачу предусмотреть более раннее начало отопительного сезона, как это было в 2020 году, в целях профилактики обострений респираторных заболеваний поставил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. Решение о старте ОЗП в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.